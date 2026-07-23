День Москвы-реки пройдет на Южном речном вокзале

На Южном речном вокзале 25 июля пройдет семейный праздник, посвященный Дню Москвы-реки. Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето в Москве» с 12:00 до 16:00.
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