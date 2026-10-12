Президент «Баварии» Хайнер о «Золотом мяче»: «И Кейн, и Олисе его заслуживают, но я отдал бы его Харри. У Майкла впереди еще много лет, чтобы выиграть приз»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» в этом году. – Томас Мюллер сказал, что Майкл Олисе или Килиан Мбаппе должны выиграть «Золотой мяч», потому что в их игре есть определенная «магия».