Президент «Баварии» Хайнер о «Золотом мяче»: «И Кейн, и Олисе его заслуживают, но я отдал бы его Харри. У Майкла впереди еще много лет, чтобы выиграть приз»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» в этом году. – Томас Мюллер сказал, что Майкл Олисе или Килиан Мбаппе должны выиграть «Золотой мяч», потому что в их игре есть определенная «магия».
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