В МИД указали на особенность вспыхнувших на Украине протестов

Ситуация с митингами, которые вспыхнули на Украине после отставки главы Минобороны страны Михаила Федорова, показала, как легко стоящие за бывшим министром круги могут организовать в государстве гражданский протест.
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