Застройщику — взаимозачеты, людям — дешевое жилье

Специальный механизм, при котором кредитная организация либо иные финансовые институты, в том числе привлекающие средства с фондового рынка, могли бы произвести взаимозачет встречных требований с обанкротившимся застройщиком, поможет снизить риски при финансировании жилстроя.
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