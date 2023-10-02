Китайская электроника начала отставать

Китайская SMIC (крупнейшая микроэлектронная компания континентального Китая) отстаёт от тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung на четыре года, хотя предполагается, что санкции США должны удерживать разрыв в десять лет.
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