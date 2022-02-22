Россияне назвали идеальную площадь квартиры

По мнению 39,1% россиян идеальная площадь квартиры составляет от 70 до 90 кв. м. Эта информация следует из результатов опроса, подготовленного дочерней компанией «Сбера» «СберСтрахование» и поступившего в редакцию «Известий» во вторник, 22 февраля.