В рамках Всероссийской премии «Молодой предприниматель России» прямо сейчас проходит народное голосование, где каждый может поддержать будущих финалистов.
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