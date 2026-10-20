Владимир Путин заявил, что не должно быть ситуаций, когда спортивные федерации сидят без денег. Бюджетные расходы значительная часть происходят во второй половине года и под Новый год, что может привести к тому, что федерации не получают деньги, необходимые для процедур и обустройства.
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