Воробьев: благоустройство парков позволяет жителям комфортно проводить время

Запрос жителей и гостей Московской области на благоустройство парков, лесопарков и скверов очевиден. В таких зеленых зонах можно заниматься спортом, читать, отдыхать, участвовать в культурных событиях почти круглый год, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».