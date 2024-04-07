Воробьев: благоустройство парков позволяет жителям комфортно проводить время

Запрос жителей и гостей Московской области на благоустройство парков, лесопарков и скверов очевиден. В таких зеленых зонах можно заниматься спортом, читать, отдыхать, участвовать в культурных событиях почти круглый год, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».
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