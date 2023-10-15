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Инна Гончаренко: «Было очевидно, что Петросян – фаворитка в короткой программе. Аделия в хорошей форме, но до пика еще далеко»

«Было очевидно, что Петросян была фавориткой в короткой программе. Аделия в хорошей форме, но до пика еще далеко.

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