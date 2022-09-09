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В Самаре муниципальное предприятие не смогло убрать мусор без прокуратуры

В Самаре муниципальное предприятие не смогло убрать мусор без прокуратуры

Так, прокуратура Октябрьского района города, осуществляя мониторинг социальных сетей, установила, что на детской площадке, которая расположена вблизи двух начальных школа на проспекте Ленина,1 лежит бытовой мусор, в том числе, упаковки от продуктов.

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