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Вскоре в России появятся отечественные криптопроцессоры. Разработкой занимаются Ростех, МТУСИ и «Каскад»

Вскоре в России появятся отечественные криптопроцессоры. Разработкой занимаются Ростех, МТУСИ и «Каскад»

Государственная корпорация Ростех объявила о том, что её концерн «Автоматика» совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) и компанией «Каскад» занимаются разработкой отечественных криптопроцессоров.

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