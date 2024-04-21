Британия возвращается в Большую игру? Глава не английская

Несколько лет назад Б. Джонсон представил документ «Глобальная Британия в эпоху конкуренции: комплексный обзор безопасности»; его реализация невозможна без серьезного военного присутствия в ИТР, но каков расклад сил в регионе и есть ли там место для Англии?.
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