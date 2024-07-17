«Производит ошеломляющее впечатление на противника»: как ВС России применяют авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

Взрывная волна авиабомбы ФАБ-3000 может накрыть площадь 11 футбольных полей, сообщили в «Ростехе». При взрыве создаётся ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта с земляными укреплениями открытого типа.
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