В Венгрии пропал экс-игрок «Порту» и «Куинз Парк Рейнджерс» Бужаки

В Венгрии разыскивают бывшего футболиста «Куинз Парк Рейнджерс» и национальной сборной Акоша Бужаки. Как сообщает Independent, он пропал в Будапеште больше недели назад и с тех пор не выходил на связь с родными.
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