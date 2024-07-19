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ФСБ предотвратила теракт на автовокзале Ессентуков

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале Ессентуков

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.По информации, предоставленной ФСБ, в Ставропольском крае была предотвращена попытка теракта, который готовил член запрещённой в России международной террористической организации (МТО), им оказался выходец из Центральной Азии.

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