Украшение елки к Новому году обойдется россиянам в 4,2 тысячи рублей

Украшение елки к Новому году и Рождеству в этом году обойдется россиянам почти в 4,5 тысячи рублей. Такие подсчеты сделало РИА Новости на основе данных, подготовленных для агентства аналитиками «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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