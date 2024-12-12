Украшение елки к Новому году обойдется россиянам в 4,2 тысячи рублей

Украшение елки к Новому году и Рождеству в этом году обойдется россиянам почти в 4,5 тысячи рублей. Такие подсчеты сделало РИА Новости на основе данных, подготовленных для агентства аналитиками «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».