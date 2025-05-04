Сафонов об 1:2 от «Страсбура»: «У «ПСЖ» была большая ротация состава, дебютировали два защитника из академии»

«Скатался, два получил, вернулся — если коротко. Неприятно, но была большая ротация состава, дали отдохнуть многим ребятам, дебютировали два защитника из академии.
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