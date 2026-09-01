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Над Ленинградской областью сбили 16 дронов ВСУ

Над Ленинградской областью сбили 16 дронов ВСУ

Над территорией Ленинградской области сбито 16 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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