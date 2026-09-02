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ФедералПресс

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В Нижегородской области охотник застрелил соседскую собаку на глазах у детей

В Нижегородской области охотник застрелил соседскую собаку на глазах у детей

БУТУРЛИНО, 2 сентября, ФедералПресс. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который застрелил соседскую собаку из охотничьего ружья.

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