Звездные холостяки: кто из знаменитых мужчин боится идти в ЗАГС

Они молоды, богаты, красивы и успешны. Но одиноки. Почему самые завидные женихи российского шоу-бизнеса не торопятся под венец? Из-за чего Прохор Шаляпин боится официального брака? Что за детские травмы мешают Стасу Пьехе влюбляться? Где собрался искать невесту Дима Билан? И о какой спутнице мечтает Алексей Воробьев? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».