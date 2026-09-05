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Регионы России

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Академия МЧС разработала защитный чехол для литий-ионных аккумуляторов

Академия МЧС разработала защитный чехол для литий-ионных аккумуляторов

Чехол изготовлен из плотного огнестойкого материала российского производства и выдерживает температуру до 1400 °C, по словам начальника кафедры пожарной техники АГПС Олега Двоенко.

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