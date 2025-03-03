Милонов призвал проверить, кто помогал Лёве из «Би-2» зарабатывать в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя информацию о том, что иностранный агент Егор Бортник* (известный как Лёва Би-2) продолжает зарабатывать в России под другим именем, заявил в беседе с RT, что если данные подтвердятся, то необходимо проверить тех, кто помогал ему вести дела.