Вспышка кори в Америке: затронуто 30 штатов, а счет заболевших пошел на сотни Евгения КомароваКрупнейшая за последние десятилетия вспышка кори ударила по Америке – известно, что затронуто порядка 30 штатов, а счет заболевших пошел на сотни.