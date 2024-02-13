На 90% уже отстроен турецкий энергоблок Готовность первого энергоблока АЭС «Аккую», возведением которого занимается отечественный холдинг «Росатом», достигла уже 90%.
Пронедра
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На 90% уже отстроен турецкий энергоблок Готовность первого энергоблока АЭС «Аккую», возведением которого занимается отечественный холдинг «Росатом», достигла уже 90%.
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