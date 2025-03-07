Конгресс США потребовал от владеющей Google компании данные о модерации контента

Комитет по судебным делам Палаты представителей США направил повестку компании Alphabet, владеющей Google и YouTube, с требованием предоставить переписку с администрацией президента Джо Байдена по вопросам модерации контента.
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