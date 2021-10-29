В США выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

СССР-РоссияПолитикаВ США выдали первый гендерно-нейтральный паспортГосдепартамент сообщил, что в США был выдан первый американский паспорт с отметкой о третьем гендере «X».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовВ ЛЕСУ КРИЧАЛИ ДРОВОСЕКИ, НА НИХ НАПАЛИ ГОМОСЕКИ....НадеждаНам нельзя пускать в страну ЭТО нечто, потому как получится, что мы признали третьесотый пол западных извращенцев!( Мы не можем допустить проникновенияв в Россию мерзость, наши дети должны знать, что есть только ДВА пола, а не сколько там придумали эти маньяки!(Комментировать
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