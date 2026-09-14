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Шоу-бизнес: Бросил жену с ребенком ради любовницы, но потерял ее через 20 лет брака: Как сложились судьбы детей «Мухомора» Юрия Кузнецова

Шоу-бизнес: Бросил жену с ребенком ради любовницы, но потерял ее через 20 лет брака: Как сложились судьбы детей «Мухомора» Юрия Кузнецова

Сейчас зрители узнают Юрия Кузнецова по роли Мухомора, которая и принесла ему всероссийскую популярность.

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