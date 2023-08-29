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Гаврилов о состоянии здоровья: «Мне еще трудно разговаривать, правая рука не работает»

Гаврилов о состоянии здоровья: «Мне еще трудно разговаривать, правая рука не работает»

«Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Не знаю, когда смогу полностью восстановиться. У всех по-разному происходит этот процесс.

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