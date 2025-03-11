МФТИ: в яде паука-краба найдено вещество, снимающее боль

В секрете ядовитых желез томизуса наполненного, принадлежащего к семейству пауков-бокоходов или пауков-крабов был обнаружен пептид — пуротоксин-6, который может стать основой для разработки болеутоляющих лекарств нового поколения.
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