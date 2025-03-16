Разрушают сосуды и печень: 5 продуктов, которые провоцируют воспаление в организме

Все квазимедицинские рекомендации, включающие раздел "пейте больше воды" (запущенный в жизнь производителями бутилированной воды для поддержки сбыта своего товара, на самом деле, перегружая сверх всяких норм и сердце, и почки, и выводящую систему) и в других разделах почти наверняка являются либо ошибочными, либо в корне фейковыми.

Ингерман Ланская

в совдепии, когда были проблемы с поставками какао, то усиленно рекомендовали "шоколад" из сои, когда были перебои с мясом (а они были почти всегда) насильно втюхивали потребление сала..... и это понятно. но когда при отсутствии всякого дефицита (кроме дефицита мозгов) впаривают такую хрень, то это настораживает - а все ли у рекомендателей "дОма"?