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  • Tatiana Dzhura
    Когда делаешь селфи идет такое зеркальное отражение. Мама фотографировала себя и сына, видно же2-летний мальчик ...
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    На разных фото разный больной глазок.То правый,то левый.Значит это фейк.2-летний мальчик ...

Разрушают сосуды и печень: 5 продуктов, которые провоцируют воспаление в организме

Разрушают сосуды и печень: 5 продуктов, которые провоцируют воспаление в организме

Правильное питание — основа хорошего самочувствия и долголетия. Если вы пока не готовы кардинально скорректировать свой рацион, исключите из него особо опасные для здоровья продукты — организм обязательно скажет вам спасибо.

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Комментарии
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Daddy Bo
Все квазимедицинские рекомендации, включающие раздел &quot;пейте больше воды&quot; (запущенный в жизнь производителями бутилированной воды для поддержки сбыта своего товара, на самом деле, перегружая сверх всяких норм и сердце, и почки, и выводящую систему)  и в других разделах почти наверняка являются либо ошибочными, либо в корне фейковыми.
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6 час.
Ингерман Ланская
в совдепии, когда были проблемы с поставками какао, то усиленно рекомендовали &quot;шоколад&quot; из сои, когда были перебои с мясом (а они были почти всегда) насильно втюхивали потребление сала..... и это понятно. но когда при отсутствии всякого дефицита (кроме дефицита мозгов) впаривают такую хрень, то это настораживает - а все ли у рекомендателей &quot;дОма&quot;?
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1 час.
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