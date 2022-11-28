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Алаев считает, что рекордная результативность матчей РПЛ привлекает зрителей

Алаев считает, что рекордная результативность матчей РПЛ привлекает зрителей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказал мнение, что рекордная результативность матчей чемпионата России работает на привлечение зрителей «Результативность рекордная — 3,14 гола за игру, больше трёх мячей никогда не было.

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