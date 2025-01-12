В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии