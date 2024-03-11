Наши люди в Тегеране.

Доброй ночи, Империя. Пожалуй, начну с официоза: Тегеран, 24 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России заявил, что соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя странами одобрено Тегераном и Москвой.
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