"Станция судного дня" всю ночь подавала таинственные сигналы

В начале лета на фоне обострения военных событий на юго-восточном направлении России вновь активизировалась одна из самых таинственных радиостанций страны — УВБ-76, известная в народе как «Жужжалка» или «Станция судного дня».
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