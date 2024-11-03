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Овечкина не остановить. На пути к рекорду Гретцки он устанвливает достижение на Хэллоуин

Овечкина не остановить. На пути к рекорду Гретцки он устанвливает достижение на Хэллоуин

Александр Овечкин9290 прочтений 2 дня назад Александр Овечкин продолжает демонстрировать уникальные достижения в хоккее даже в свои 39 лет, отодвигая возрастные ограничения и удивляя как болельщиков, так и экспертов.

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