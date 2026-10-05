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19-летний сын Булановой и Радимова записал рэп-альбом, а теперь учится

19-летний сын Булановой и Радимова записал рэп-альбом, а теперь учится

Никите Буланову 19 лет. Ещё пару лет назад младшего сына Татьяны Булановой и футболиста Владислава Радимова обсуждали как начинающего рэпера: необычная внешность, эксперименты с волосами, надпись на лице, собственный альбом.

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