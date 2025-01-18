Россиян предупредили о необходимости замены водительских прав

За езду с недействительным удостоверением грозит штраф и отстранение от управления автомобилем МВД России напомнило о завершении в 2025 году периода автоматического продления водительских прав, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии