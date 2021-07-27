Ярославский Вестник

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В культурном центре на Ярославке состоится показ авторских кинокартин

В культурном центре на Ярославке состоится показ авторских кинокартин

Фото: pixabay.com В пятницу, 6 августа в 19:00 в Московском многофункциональном культурном центре в Ярославском районе состоится в рамках спецпроекта #кинотеатрММКЦ показ двух авторских короткометражных кинокартин – «Онлайн-смута» и «Упоение».

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