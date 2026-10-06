Структуры «Т-технологий» получили лицензии для работы с криптовалютой

Компании, входящие в группу «Т-технологий», получили лицензии для работы на российском крипторынке, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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