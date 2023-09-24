“Мозги завяли”, – отказавшийся от российского гражданства Олег Тиньков сделал заявление после реабилитации
Несколько лет назад Олег Тиньков шокировал общественность новостью о своем диагнозе. Бизнесмен столкнулся с острой формой лейкемии.
Комментарии
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Афтор, ты где был последние пару лет? Али писать уже не о чем?
На западе они никогда бы не стали богатыми,разворовали Россию, и считают себя великими!
Поздравления с победой над болезнью (значит выбор был правильный), удачи в новых подвигах, процветания и здоровья!
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