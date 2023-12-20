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Стало известно, как провел последний вечер жизни Пухляш Дмитрий Красилов

Стало известно, как провел последний вечер жизни Пухляш Дмитрий Красилов

Пухляш из Алтайского края выступал на премьере фильмах и съемках новогоднего эфира.Накануне стало известно о том, что в возрасте 29 лет умер известный танцор и шоумен Дмитрий Красилов, больше известный как Пухляш.

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