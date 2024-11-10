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Заместитель министра Айрат Гатиятов осмотрел инфраструктуру Вавиловского университета

Заместитель министра Айрат Гатиятов осмотрел инфраструктуру Вавиловского университета

9 ноября 2024 года заместитель министра образования и науки России Айрат Гатиятов осуществил рабочий визит в Вавиловский университет, где осмотрел объекты инфраструктуры и провел встречи с руководством вуза.

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