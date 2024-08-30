На британское судно напали около йеменского порта Адена

Нападение на британское судно совершено в морских 130 морских милях (240,8 км) к востоку от йеменского порта Адена, сообщает 30 августа пресс-служба управления морскими торговыми операциями Великобритании (UKMTO) при ВМС Британии.
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