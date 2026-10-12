В Италии обнаружили бронзовый меч возрастом 3000 лет / © Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale Находку сделали у южного берега озера в ходе последнего этапа исследований, проводившихся археологами Службы подводной археологии при Управлении археологии, изящных искусств и ландшафта провинции Витербо и Южной Этрурии.