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В Италии обнаружили бронзовый меч возрастом 3000 лет

В Италии обнаружили бронзовый меч возрастом 3000 лет

В Италии обнаружили бронзовый меч возрастом 3000 лет / © Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale Находку сделали у южного берега озера в ходе последнего этапа исследований, проводившихся археологами Службы подводной археологии при Управлении археологии, изящных искусств и ландшафта провинции Витербо и Южной Этрурии.

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