"Принц Путина". Что говорят о шансах Турчака на выборах в Горном Алтае

Турчак планирует показать блестящий результат на выборах, чтобы пригласить главу государства в регион как полноправный, поддержанный народом руководитель Последняя предвыборная неделя началась в России перед единым днем голосования.
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