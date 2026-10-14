Новак: дизельную сделку РФ и США поддержали те, кому нужен стабильный рынок

Дизельную сделку России и США поддержали те, кому нужен стабильный рынок. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В Курске два ребе...
- ВП SCMP: США и Китая...
- JF МИД Китая: встреч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым