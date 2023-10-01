ВСУ ожидают скорого начала наступления ВС РФ на Красный Лиман и Купянск

Относительно недавно Минобороны Великобритании проинформировало общественность, что российское командование в июне начало формирование самодостаточной 25-й общевойсковой армии на Дальнем Востоке, численность которой должна составить 30-35 тыс.
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