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ТАСС

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Боец Чех: ВСУ целенаправленно бьют по машинам эвакуации ВС РФ под Харьковом

Боец Чех: ВСУ целенаправленно бьют по машинам эвакуации ВС РФ под Харьковом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель командира батальона группировки войск "Север" с позывным Чех, отказавшийся воевать за альянс НАТО со стороны Чехии и перешедший служить на сторону ВС РФ, в беседе с ТАСС сообщил, что на линии боевого соприкосновения в Харьковской области ВСУ целенаправленно наносят удары беспилотниками по автомобилям эвакуации с ранеными российскими военнослужащими.

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