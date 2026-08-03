Боец Чех: ВСУ целенаправленно бьют по машинам эвакуации ВС РФ под Харьковом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель командира батальона группировки войск "Север" с позывным Чех, отказавшийся воевать за альянс НАТО со стороны Чехии и перешедший служить на сторону ВС РФ, в беседе с ТАСС сообщил, что на линии боевого соприкосновения в Харьковской области ВСУ целенаправленно наносят удары беспилотниками по автомобилям эвакуации с ранеными российскими военнослужащими.