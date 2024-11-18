В детские поликлиники Нижнекамска приняли 19 новых специалистов

С начала 2024 года в Нижнекамскую детскую районную больницу с перинатальным центром пришли 19 новых специалистов, включая врачей узкой специализации, таких как анестезиолог-реаниматолог и оториноларинголог.
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